Chi è Paolo Calabresi Marconi, il marito di Alessia Marcuzzi?

Il marito di Alessia Marcuzzi è nato nel 1964.

Paolo Calabresi Marconi è founder e CEO di una casa di produzione indipendente, la BUDDYFilm.

Lui e la Marcuzzi sono marito e moglie dal 2014.

Alessia Marcuzzi, conduttrice de Le Iene, è sposata da anni con Paolo Calabresi Marconi. Scopriamo qualcosa di più sul consorte di una delle donna simbolo della tv italiana.

Quanti anni ha Paolo Calabresi Marconi?

Paolo Calabresi Marconi è nato il 17 giugno 1964. Ciò significa che, nella primavera 2021, compirà 57 anni, 8 in meno rispetto alla moglie, classe 1972.

Che lavoro fa?

Paolo Calabresi Marconi è founder, assieme ad Alessio Gramazio, della BUDDYFilm. Casa di produzione indipendente che ha aperto i battenti nel 2002, ha uffici a Milano e a Roma e si occupa di spot pubblicitari e video musicali, fornendo anche servizi di produzione cinematografica a società estere.

Tra i clienti è possibile citare colossi come Alitalia, Averna, Coop, Enel, Gruppo BNP Paribas (giusto per citare alcuni tra i tanti esempi).

Matrimonio con Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi sono convolati a nozze il 1° dicembre 2014. La cerimonia, che è stata una sorpresa per i fan della conduttrice romana, si è svolta alle porte di Londra, città molto cara alla coppia.

Parlando del marito nel corso di un’intervista, Alessia Marcuzzi ha affermato che l’ha conquistata lasciandola libera e che non è un uomo geloso.

Instagram

Paolo Calabresi Marconi non ha un profilo Instagram – la sua unica presenza social riguarda LinkedIn – ma è spesso ritratto negli scatti pubblicati dalla Marcuzzi, che sul social dei filtri è seguitissima (e, non a caso, utilizza questo palcoscenico online anche per collaborazione da influencer con brand di beauty e di fashion).

