Chi è Patrizia Vacondio, la moglie ‘musa’ di Nek

View this post on Instagram

Ciao Don Carlo!! Sei stato molto importante per me e per la mia famiglia. Ancor prima per mia moglie che hai visto crescere e per la quale hai sempre nutrito un sentimento paterno forte. Ci hai unito in matrimonio, hai battezzato Martina e Beatrice. Hai seguito le nostre vite come fossero quelle dei tuoi figli. Sei stato un faro una guida per tantissimi fedeli e non, ai quali hai sapientemente spiegato che, quando giungerà quel giorno, ci verrà solo chiesto quanto amore avremo messo nella nostra vita. Ti ricorderò con alcuni versi di quella poesia che ci donasti il giorno delle nostre nozze: “Portami sulle tue ali di gabbiano leggero verso terre e mari lontani dove sirene cavalcano bianchi cavalli nordici” Che Dio ti abbia in gloria @patriziavacondio @martinaimarisioneviani