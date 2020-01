Chi è Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia

Il fidanzato che tutte le donne, soprattutto in cerca di un toy boy, bello e intelligente, vorrebbero. Questo è Pietro Delle Piane, classe 1974, attore, doppiatore italiano, nato a Cosenza ed eterno fidanzato di Antonella Elia.

Già, eterno, perché uno dei più divertenti hobby mediatici della concorrente del Grande Fratello Vip e del suo uomo è annunciare almeno una volta al mese il matrimonio imminente. I due si sono conosciuti nel 2018. Ad Antonella non è sembrato vero di avere conquistato il cuore di un uomo con ben 11 anni meno di lei. Cose che certamente non capitano ogni giorno.

La scena è sempre la stessa: Antonella è invitata in tv in un programma di quelli ‘leggeri’ e dal pubblico ‘facilone’, durante l’intervista dice «mi sto per sposare», mostra l’anello alla telecamera e scatta l’applauso in automatico.

Ci sarà un matrimonio, quindi. Ma non si conosce la data. E ora che Antonella è dentro la Casa del Grande Fratello Vip, è certo che nulla si farà almeno in inverno. Già, Antonella. Reggerà ancora nella casa? Sostiene di essere stressata. Dice che non riesce a dormire con la compagna che le è stata assegnata. Litiga. Cerca di farsi notare, ma spiccano altri. Ecco, forse non riesce a essere lei, quella che è sempre considerata ‘in prima fila’ quando c’è da confrontarsi con altri personaggi televisivi che hanno maggiore mordente, più follower e maggiore popolarità.

Vorrebbe andare via? Ma può? O ci sono delle penali da pagare? Antonella prigioniera del Grande fratello Vip fino a quando non verrà cacciata dal pubblico quindi. E che ogni tanto invoca lui, Pietro Delle Piane, che probabilmente vedremo presto dentro la casa qualche minuto a consolare la sua figura moglie. Insomma, il minimo sindacale per gli autori che giocano col cuore del pubblico.

Pietro abbandonerà il suo ambiente naturale, il set, qualche ora in nome dell’amore per Antonella. E non è male il suo curriculum: Se si esplora bene si possono trovare quasi trenta fiction interpretare – tra queste spicca “Il commissario Montalbano” – decine e decine di film e qualche apparizione teatrale. Insomma, un uomo che lavora tanto e che è la punta di orgoglio di Fioretta Mari, di cui Pietro è stato allievo nella sua scuola.

A questo punto resta da ufficializzare la data del matrimonio, che magari, televisivamente parlando, si potrebbero celebrare il giorno dell’uscita di Antonella dal Grande Fratello vip. Sarebbe un bel modo per gridare “E vissero felici e contenti”.

