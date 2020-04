Pino Quartullo – all’anagrafe Giuseppe – è un attore e regista italiano. Nato a Civitavecchia e classe 1957, è noto per la sua relazione con Elena Sofia Ricci, dalla quale, nel 1996, è nata Emma.

La carriera

Pino Quartullo, laureato in architettura, ha studiato recitazione presso l’Accademia di Arte Drammatica Silvio d’Amico, dove si è diplomato. Nel suo percorso di formazione figura un diploma presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, realtà fondata da Gigi Proietti.

La sua carriera, divisa tra cinema e teatro, è ricca di tappe importanti. L’esordio risale al 1980, anno in cui l’ex compagno di Elena Sofia Ricci è salito sul palcoscenico per lo spettacolo Fra Diavolo. Per quanto riguarda invece il cinema, degna di nota è la partecipazione al film Il Marchese del Grillo, capolavoro di Mario Monicelli con Alberto Sordi nel cast.

Sei anni dopo, ossia nel 1987, ha ricevuto la candidatura all’Oscar per il cortometraggio Exit, da lui prodotto e diretto assieme a Stefano Reali. Quando si parla della sua carriera, è necessario chiamare in causa anche l’impegno come docente. Quartullo, infatti, insegna recitazione presso l’Accademia ACT Multimedia di Roma. Inoltre, è stato doppiatore di Jim Carrey in The Mask e in Scemo e Più Scemo.

Vita sentimentale

Come sopra ricordato, Pino Quartullo ha avuto una relazione con Elena Sofia Ricci. Da questo amore è nata Emma, classe 1996. Laureata al DAMS, sogna di lavorare nel cinema e ha già alle spalle delle collaborazioni come assistente alla regia. La ragazza, dopo un piccolo cameo in un episodio di Don Matteo, ha recentemente debuttato sul set in Vivi e Lascia Vivere. Ha condiviso questa esperienza con la madre, regalando il volto al personaggio da lei interpretato ma da giovane.

Tornando a Pino Quartullo, ricordiamo che, l’8 aprile 2010, ha detto sì alla giornalista lucana Margherita Romaniello con Gigi Proietti nel ruolo di testimone.

Instagram

Quartullo è presente su Instagram. Su questo social condivide sia scatti legati al suo lavoro, sia foto private.

