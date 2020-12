Giorgio Locatelli, uno dei volti più famosi della grande cucina italiana, è sposato con Plaxy Exton. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Plaxy Exton, la moglie di Locatelli?

Plaxy Cornelia Exton, moglie di uno dei protagonisti di Masterchef Italia, è nata a Los Angeles nel 1964. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 56 anni, uno meno del marito. Figlia di uno sceneggiatore, a 14 anni ha lasciato gli USA e si è trasferita a Londra, iniziando a fare diversi lavori, dalla cameriera fino all’organizzatrice di shooting fotografici.

Rapporto con Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli e Plaxy Exton si sono incontrati per la prima volta nel 1992. Ai tempi dell’inizio della loro storia, fu lei a invitarlo a cena per primo. Da allora non si sono più lasciati e, nel 1995, si sono detti sì. L’anno dopo hanno accolto la figlia Margherita, la seconda per Plaxy, già madre di Jack (nato da un’altra relazione). Margherita Locatelli a 14 mesi ha avuto un importante problema di salute. L’allora bimba, infatti, ha rischiato di morire per uno choc anafillattico.

Instagram

Plaxy Exton è presente su Instagram con un account i cui contenuti sono accessibili solo ai follower confermati.

