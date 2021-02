Chi è Priscilla Prado, la compagna di Andrea Pucci?

La compagna di Andrea Pucci è brasiliana.

è brasiliana. Priscilla Pardo è una consulente d’immagine.

è una consulente d’immagine. Da una relazione precedente a quella con il comico milanese ha avuto due gemelli.

Andrea Pucci, celebre comico e conduttore de La Pupa e il Secchione e Viceversa, è legato da anni a Priscilla Prado. Scopriamo qualcosa su di lei!

Quanti anni ha Priscilla Prado?

Priscilla Prado è nata in Brasile nel 1984. Ciò significa che, nel 2021, compie 37 anni (19 meno del celebre compagno, il cui nome all’anagrafe è Andrea Baccan).

Che lavoro fa?

La compagna di Andrea Pucci lavora come consulente di stile e d’immagine.

LEGGI ANCHE: Morta la modella Kasia Lenhardt, ex del calciatore Boateng

Rapporto con Andrea Pucci

Priscilla Prado, che nel 2005, a soli 21 anni, è diventata madre dei gemelli Luca e Giulia, è legata ad Andrea Pucci da diversi anni. Non si hanno informazioni chiare in merito al periodo di inizio della loro storia, anche perché entrambi sono molto riservati. Paparazzati più volte in momenti di vita quotidiana – nel 2018, sono stati fotografati mentre, in moto, si recavano agli eventi del Salone del Mobile – condividono pochissimo della loro vita sui social.





Per essere precisi, solo Priscilla condivide foto, dato che Pucci non ha mai pubblicato post sul suo account. La bella consulente brasiliana ha divulgato infatti su Instagram diversi scatti di coppia nei quali appare serena assieme al compagno.

LEGGI ANCHE: Sara Carbonero: il volto noto della tv spagnola torna in ospedale