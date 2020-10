Chi è Raffaella Schifino, la moglie di Enrico Papi?

Conduttore di programmi di successo come Sarabanda e Name That Tune, Enrico Papi è uno dei simboli della televisione italiana. Conduttore con alle spalle una lunga carriera, è sposato dal 1998 con la stessa donna: Raffaella Schifino.

Raffaella Schifino: quanti anni ha?

Raffaella Schifino ha fatto, da sempre, della riservatezza una sua cifra distintiva. Della moglie di Enrico Papi non si sanno ufficialmente né l’età, né il lavoro. La donna che, ormai da tanti anni, è accanto al celebre conduttore romano non ha account social.

Anche andando a guardare l’account Instagram del marito, non si trovano sue immagini. Il conduttore, infatti, preferisce dedicare lo spazio social sopra citato a contenuti inerenti la sua professione.

Tra le poche cose note in merito alla moglie di Enrico Papi, che si è trasferita da anni nella seconda casa di famiglia a Miami, c’è il fatto che ha una sorella di nome Viviana, che è stata sua testimone di nozze.

Rapporto con Enrico Papi

Raffaella Schifino, come già detto, è sposata con Enrico Papi dal 1998. Lei e il conduttore si sono detti sì nel corso di una cerimonia religiosa celebrata presso l’Ara Coeli di Roma. Dalla loro relazione sono nati due figli: Rebecca, classe 2000, e Iacopo, di otto anni più piccolo.

