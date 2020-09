Raimondo Todaro è un celebre ballerino italiano, partner, sulla pista, di Elisa Isoardi. I due saranno tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il 19 settembre (la data è stata posticipata a seguito della scoperta della positività al Coronavirus di Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, e del ballerino Samuel Peron).

Per l’arrivo in pista di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro l’attesa è molto alta, anche in considerazione delle foto, uscite recentemente, che li ritraggono mano nella mano nella mano per le strade di Roma. Cosa sappiamo di lui? Scopriamolo assieme nelle prossime righe!

Raimondo Todaro: dove e quando è nato

Raimondo Todaro è nato a Catania il 19 gennaio 1987. Ha quindi compiuto 33 anni da pochi mesi.

Carriera

La carriera di Raimondo Todaro è iniziata a metà degli anni ’90. Il giovane, infatti, ha iniziato ad approcciarsi al mondo del ballo quando aveva solo 9 anni. Nel corso del suo lungo percorso artistico, ha ottenuto ben 18 volte il titolo di campione italiano di ballo (per diverse discipline).

Tra gli altri traguardi raggiunti, è possibile citare il secondo posto ai campionati di danza latino-americana, ottenuto in coppia con l’ex moglie Francesca Tocca, sposata nel 2014 e mamma di Jasmine. La storia d’amore tra i due ballerini è terminata nel 2020.

Tornando alla carriera di Todaro, ricordiamo che la svolta grande è arrivata nel 2005, quando è stato scelto da Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. L’esordio è stato speciale: il ballerino siciliano, titolare della Todaro Dance Academy, ha vinto la primissima edizione del dance show in coppia con Cristina Chiabotto.

Instagram

Raimondo Todaro è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 130mila persone.

