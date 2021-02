Chi è Renato De Angelis, l’ex compagno di Margherita Buy?

Accanto a Margherita Buy fino al 2012, Renato De Angelis è un celebre chirurgo.

De Angelis e l'attrice sono genitori di Caterina, classe 2001.

Prima di incontrare De Angelis, la Buy è stata sposata con l’attore Sergio Rubini.

Margherita Buy, tra le artiste più versatili e raffinate del cinema italiano, è stata legata per diversi anni a Renato De Angelis. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Quanti anni ha Renato De Angelis, l’ex della Buy?

Renato De Angelis è nato a Salerno il 7 marzo 1952. Ciò significa che, nel 2021, compie 69 anni, dieci più della celebre ex, classe 1962.

Studi e carriera

Renato De Angelis è un celebre medico. Laureatosi in Medicina & Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma con 110 e lode. Negli anni successivi, ha conseguito tre specializzazioni (in Urologia, in Chirurgia Generale e in Chirurgia dell’Apparato Digerente.

Con alle spalle una ricca attività di docenza, l’ex compagno di Margherita Buy ricopre dal 2015 l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

Rapporto con Margherita Buy e figlia

La storia con Renato De Angelis è iniziata per Margherita Buy poco dopo la fine del matrimonio con il collega Sergio Rubini. Nel 2001, la coppia ha accolto la figlia Caterina. Undici anni dopo, la loro relazione è giunta alla fine.

