Chi è Riccardo D’Urso, il fratello minore della conduttrice Barbara?

Riccardo D’Urso è il fratello della celebre conduttrice Barbara. Scopriamo assieme qualcosa su di lui.

Riccardo D’Urso: dove e quando è nato

Riccardo D’Urso, fratello di Barbara, è nato il 1° novembre 1970. Questo significa che ha 13 anni meno della conduttrice. Non fa parte del mondo dello spettacolo ma è specializzato in lingua e cultura giapponese.

Originario di Napoli, si è laureato presso l’Istituto Universitario Orientale e vive da anni nel Paese del Sol Levante. Nel 1998, a meno di 30 anni, ha dato il via a un’attività di successo come consulente di marketing, collaborando con alcune tra le principali trading company del Giappone.

Riccardo D’Urso, che è nato dalle seconde nozze del padre della conduttrice dopo la scomparsa della moglie Vera, si è recentemente fatto conoscere dal pubblico italiano in quanto, durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, ha fatto una sorpresa alla sorella presentandosi in studio – con mascherina – dopo un anno e mezzo che non si vedevano.

Tornando al suo percorso professionale, ricordiamo che, nel 2010, Riccardo D’Urso ha dato vita a Streamit Japan, una web tv finalizzata alla promozione delle eccellenze del Bel Paese, che hanno una grandissima attrattiva a livello internazionale, in territorio giapponese.

A proposito di promozione delle eccellenze italiane nel Paese del Sol Levante, è bene fare presente che, nel 2014, Riccardo D’Urso ha assunto il ruolo di responsabile del Consorzio di Tutela del Grana Padano in Giappone. Inoltre, ha gestito le aperture in territorio giapponese dell’Antica Pizzeria da Michele, uno dei locali simbolo della gastronomia napoletana.

Concludiamo ricordando che Barbara D’Urso ha complessivamente cinque fratelli: Daniela ed Alessandro, nati rispettivamente nel 1960 e nel 1965, sono frutto dell’amore di suo padre con Vera. Riccardo, Fabiana ed Eleonora, classe 1970, 1973 e 1975, sono invece nati dal secondo matrimonio del padre della conduttrice con Wanda.

