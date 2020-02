Chi è Roberta Morise: età, vita privata, programmi TV, Instagram

Roberta Morise, showgirl e conduttrice classe 1986, è diventata famosa per la sua lunga relazione con Carlo Conti, ma soprattutto negli ultimi anni si è affrancata dall’essere fidanzata del noto presentatore.

Roberta Morise è nata a Cariati, in provincia di Cosenza, dove ha trascorso tutta l’infanzia e l’adolescenza.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene partecipando a “Miss Italia” nell’edizione andata in onda su Rai 1 nel 2004, classificandosi al quarto posto, accedendo con la fascia di Miss Calabria. Il celebre concorso di bellezza la fa notare e infatti, nello stesso anno, partecipa in veste di corista alla trasmissione di Rai 1 “I raccomandati” condotta da Carlo Conti, che l’ha poi voluta anche sul palco de “L’anno che verrà”.

La grande visibilità arriva però con “L’Eredità“, dove per tre stagioni ha condotto il gioco “La scossa” in qualità di professoressa. Successivamente è anche co-conduttrice de “I migliori anni”. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album discografico, intitolato “È soltanto una favola“. Dal 2013, per quattro anni, è stata co-conduttrice di “Easy Driver” al fianco di Veronica Gatto, mentre dal settembre 2018 conduce “I fatti vostri” insieme a Giancarlo Magalli.

Ha avuto una storia d’amore con Carlo Conti: è stata proprio lui a volerla prima a “I raccomandati” e poi, dopo qualche anno, a “L’Eredità”.

Da rapporto lavorativo il loro si è trasformato in un grande amore, e anche se hanno vissuto la loro storia lontano dai riflettori, anche se, quando si tratta di personaggi famosi, la fine della love story ha creato qualche curiosità, com’è ovvio. Dopo la conclusione della loro relazione, Conti ha sposato la stilista Francesca Vaccaro, e la Morise ha dichiarato di essere felice per il suo matrimonio.

Anche lei è andata avanti con la sua vita e nel 2016 si è innamorata dell’imprenditore Luca Tognola. La loro storia è durata tre anni, ed è terminata proprio questa estate, per il trasferimento del compagno in Svizzera.

