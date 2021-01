Felicemente sposato con Francesca Vaccaro, che lo ha reso padre del piccolo Matteo, Carlo Conti ha alle spalle una storia con la conduttrice e modella Roberta Morise. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Quanti anni ha la ex di Carlo Conti?

Roberta Morise è nata a Cariati, cittadina della provincia di Cosenza, il 13 marzo 1986. Ciò significa che, nel 2021, compirà 35 anni, 23 meno del celebre ex.

Carriera

Il percorso di Roberta Morise nel mondo dello spettacolo è iniziato nel lontano 2004 quando, appena 18enne, ha partecipato a Miss Italia, arrivando a Salsomaggiore con la fascia di Miss Calabria e classificandosi al quinto posto.

Negli anni successivi, ha partecipato a diversi programmi di grande importanza. Iniziando come corista a I Raccomandati, è stata per tre anni valletta del programma L’Eredità e, dal 2018, al 2020, compagna di viaggio di Giancarlo Magalli nello studio de I Fatti Vostri. Nel corso della sua carriera troviamo anche una parentesi musicale: Roberta Morise, infatti, nel 2011 ha pubblicato l’album È soltanto una favola.

Vita sentimentale

Sulla vita sentimentale di Roberta Morise non si hanno attualmente informazioni ufficiali. La sua ultima storia d’amore, ora finita, è stata con Luca Tognola. Negli ultimi mesi del 2020 il suo nome è stato associato a Eros Ramazzotti e a Ignazio Boschetto de Il Volo. In entrambi i casi, non è arrivata alcuna conferma. Anzi, da parte di Ramazzotti c’è stata una vivace smentita.

Instagram

Roberta Morise, che a dicembre 2020 ha inciso una cover del brano A Mano a Mano di Rino Gaetano duettando con Pierdavide Carone, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 90mila persone.

