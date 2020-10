Maria Teresa Ruta, uno dei volti simbolo della tv italiana, si sta dimostrando un vero e proprio vulcano nella Casa del Grande Fratello Vip, dove sta partecipando assieme alla figlia Guenda Goria. La conduttrice è legata da anni a Roberto Zappulla, l’uomo che ha conquistato il suo cuore dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria, dal quale, oltre a Guenda, ha avuto anche il figlio Gianamedeo.

Cosa sappiamo di Roberto Zappulla

Roberto Zappulla, che non è presente su Instagram, è legato a Maria Teresa Ruta da più di dieci anni. Nel 2015, durante un viaggio in Etiopia, i due si sono uniti in matrimonio. Maria Teresa Ruta, che come già ricordato è stata legata ad Amedeo Goria, nel corso di un’intervista rilasciata a Mara Venier ha affermato che, ai tempi dell’inizio della sua storia con Zappulla, non voleva conoscere nessuno in quanto considerava la fine del rapporto con Goria una ferita troppo grande.

Le cose non sono andate come voleva lei. “Ci siamo guardati e tre mesi dopo è venuto a vivere da me”: queste le parole utilizzata da Maria Teresa Ruta per raccontare del suo nuovo amore, che l’ha raggiunta anche a Pechino Express quando ha partecipato con Patrizia Rossetti.

Quanti anni ha e che lavoro fa

Roberto Zappulla ha tre anni meno della moglie: indi è classe 1963 e nel 2020 compie 57 anni. Il secondo marito di Maria Teresa Ruta lavora come produttore musicale.

