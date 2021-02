Robyn Moore ha conosciuto Mel Gibson negli anni ’70.

Nel 1980, sono convolati a nozze.

Doppiatrice di successo, ha avuto 7 figli dall’attore.

Mel Gibson è uno dei simboli del cinema mondiale. Attore e registai successo, è stato sposato per 30 anni con Robyn Moore. Scopriamo qualcosa sul suo conto!

Robyn Moore, la ex signora Gibson

Robyn Denise Moore è nata in Australia,per la precisione ad Adelaide. Nel corso dei gloriosi anni ’70 ha incontrato Gibson, allora attore alle primissime armi. Il 7 giugno 1980 sono convolati a nozze.

Carriera

La ex moglie di Gibson è una talentuosa doppiatrice. Robyn Moore, inoltre, è diventata famosa per il programma radiofonico How Green was my Cactus, programma di satira politica tra i più longevi in Australia.

Tra gli altri lavori che l’hanno resa famosa c’è anche il doppiaggio della serie animata Blinky Bill. Robyn Moore ha doppiato pure diversi spot televisivi.

Figli

Dal matrimonio con Mel Gibson, conclusosi con uno dei divorzi più costosi della storia di Hollywood, Robyn Moore ha avuto 7 figli: Hannah, classe 1980, i gemelli Edward e Christian, nati due anni dopo, William, classe 1985, Louise, nato nel 1988, Milo, nato nel 1990 e Thomas, arrivato nel 1999.

L’attore ha altri due figli da altrettante relazioni: Lucia, nata nel 2009, e Lars Gerard, arrivato nel 2017.

