Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, ha amato diverse donne nella sua vita. L’ultima storia importante è stata con Rocio Oliva. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Rocio Oliva, l’ultimo grande amore del Pibe de Oro?

Rocio Oliva è nata il 14 luglio 1990. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 30 anni, la metà di quelli che aveva il celebre ex al momento della sua dipartita.

Carriera

Cresciuta tra importanti difficoltà economiche nel quartiere Obligado di Buenos Aires in una famiglia formata dalla madre Monica Islas, dal fratellastro Luciano e dal nuovo compagno di Monica José Valiente, Rocio, rimasta orfana di padre da piccola, ha un passato di calciatrice.

La ex compagna di Diego Armando Maradona ha giocato in diverse squadre. Tra le maglie che ha indossato c’è quella della formazione femminile del River Plate. Oggi lavora come opinionista televisiva e ha una sua scuola di calcio, l’Academy Rocio Oliva.

Rapporto con Maradona

La storia tra Rocio Oliva e il Pibe de Oro è durata dal 2013 al 2018, terminando in maniera burrascosa. In questi giorni successivi alla morte dell’ex numero 10 del Napoli, si sta parlando della giovane argentina in quanto Claudia Villafane, ex moglie di Diego Armando Maradona, ha impedito a lei e a Matias Morla, avvocato dell’ex calciatore, di accedere alla camera ardente.

Instagram

Rocio Oliva è presente su Instgram con un profilo seguito da oltre 448mila persone, tramite il quale condivide dettagli della sua professione di opinionista.

