Top model dal fascino inossidabile, Carol Alt compie oggi 60 anni. Tra i suoi grandi amori c’è stato il compianto pilota Ayrton Senna, ma anche Ron Greschner, con il quale è stata sposata. Scopriamo qualcosa di più sull’ex marito di Carol Alt.

Quanti anni ha Ron Greschner, l’ex marito di Carol Alt?

Ron Greschner è nato il 22 dicembre 1954. Ciò significa che a breve compirà 66 anni, sei meno dell’ex moglie.

LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Carol Alt? Ecco che fine ha fatto la modella

Carriera

Ron Greschner è un ex giocatore di hockey di fama internazionale. Di origini canadesi, ha militato nella National Hockey League per ben 16 stagioni, dal 1974 al 1990. Con quasi 1000 partite all’attivo in tutta la sua carriera, l’ex marito di Carol Alt ha segnato 179 goal.

Nel 2009, il suo nome è comparso al dodicesimo posto nella classifica dei 901 New York Rangers, che comprende i nomi di tutti i giocatori che, dal 1926/1927 ad oggi, hanno giocato almeno una partita nella propria carriera in una squadra della National Hockey League.

Rapporto con Carol Alt

La supermodella e Greschner si sono sposati nel 1983, con una cerimonia officiata presso la chiesa cattolica di Williston Park a Long Island (New York). Nel 1996, è arrivato il divorzio. Nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, Carol Alt ha affermato di averlo lasciato il giorno della morte di Senna, avvenuta a Bologna nel corso di un tragico incidente in pista il 1° maggio 1994.

Oggi come oggi, Greschner vive a West Palm Beach con l’attuale moglie Lori, dalla quale ha avuto cinque figli, ed è impegnato nella filantropia, con un particolare focus sulla ricerca relativa all’autismo.

LEGGI ANCHE: Uccidere meduse è reato: fino a 18 mesi di carcere e multe salatissime