Chi è Rosa Fanti, la moglie dello chef Carlo Cracco?

Rosa Fanti è la moglie dello chef Carlo Cracco. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Rosa Fanti: dove e quando è nata?

Rosa Fanti, consorte di Carlo Cracco, è nata in Romagna nel 1982. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 38 anni, 17 meno del marito.

Carriera

Rosa Fanti è laureata in Scienze della Comunicazione e ha alle spalle un master in Comunicazione & Marketing d’Azienda. Dopo aver lavorato per un po’ di tempo in un’agenzia di eventi – parentesi che, come vedremo poi, è stata decisiva per la sua vita – oggi si occupa degli aspetti manageriali dei locali del marito.

Rapporto con Carlo Cracco

Rosa Fanti e Carlo Cracco si sono incontrati nel 2008 in occasione di un evento organizzato dall’agenzia con la quale lei collaborava. Da allora non si sono più lasciati e hanno messo al mondo due figli: Pietro e Cesare. Nel gennaio 2018, sono convolati a nozze con un rito civile officiato presso il Palazzo Reale di Milano. Dal suo primo matrimonio, Carlo Cracco ha avuto Irene e Sveva.

Instagram

Rosa Fanti, che nel 2015 ha messo online il blog Casa Cracco, uno spazio web dedicato al dietro le quinte della vita del grande chef, è presente su Instagram con un profilo che la vede seguita da oltre 66mila persone.

