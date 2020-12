Salvo Ficarra, noto come membro del duo comico Ficarra e Picone, è uno dei punti di riferimento in Italia quando si parla di artisti che, con il loro talento, riescono a rimanere sulla cresta dell’onda in tv, a teatro e al cinema.

Il comico siciliano, che con l’amico di una vita ha deciso, dopo 15 anni, di dire addio a Striscia la Notizia, è sposato con Rossella Leone. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Rossella Leone: cosa sappiamo della moglie di Salvo Ficarra?

Salvo Ficarra e Rossella Leone sono molto gelosi della loro privacy. Per questo, della moglie del comico si sa davvero poco. Sposati dal 2006, sono genitori di Vincenzo e Tommaso. Rossella, che è un’attrice, ha partecipato al film Anche se è Amore non si Vede, pellicola del 2011 diretta e interpretata dal celebre duo (si tratta della loro prima pellicola di ambientazione non siciliana e di un film che li ha visti lavorare anche con Ambra Angiolini). Nel film in questione, Rossella Leone interpreta il personaggio di Angela, moglie di Orazio, a sua volta impersonato da Giovanni Esposito.

Rossella Leone non è presente su Instagram. Tra le poche foto che si hanno di lei rientrano alcuni scatti pubblicati su un rotocalco e legati a una vacanza a Taormina con il marito e i figli.

