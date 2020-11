Gigi Proietti, indimenticabile mattatore del teatro italiano scomparso il 2 novembre 2020 il giorno del suo ottantesimo compleanno, è stato legato per oltre 50 anni a Sagitta Alter.

Sagitta Alter, il grande amore di Gigi Proietti

Sagitta Alter è la donna che, per oltre 50 anni, è stata al fianco di Gigi Proietti. La loro storia è iniziata nel 1962. A quei tempi, il grande attore era un giovane artista agli esordi e lei una guida turistica svedese che accompagnava le persone alla scoperta delle meraviglie della Città Eterna.

LEGGI ANCHE: È morto Gigi Proietti

Quella che sembrava una storia estiva è diventata un grande amore: dopo aver conosciuto Proietti, Sagitta decise infatti di rimanere a Roma. Dalla loro relazione sono nate due figlie: Susanna, 42 anni e con una carriera dietro le quinte del mondo dello spettacolo, e Carlotta, attrice e cantautrice.

Perché non si sono mai sposati

Gigi Proietti e Sagitta Alter sono stati una coppia inossidabile, che ha attraversato i decenni e i cambiamenti del mondo dello spettacolo senza mai una crisi. Il compianto attore e Sagitta, da lui definita la sua roccia, non si sono mai sposati.

La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo.

Questa era la risposta del grande mattatore capitolino a chi gli domandava il motivo dietro alla scelta di non convolare a nozze con la donna che gli è stata accanto per tutta la vita.

LEGGI ANCHE: È morto Sean Connery