Chi è Sanja Podgajski, la moglie di Michele Santoro?

Michele Santoro è uno dei volti più celebri del giornalismo italiano.

Classe 1951, si è sposato due volte.

La sua seconda moglie è la psicologa Sanja Podgajski.

Michele Santoro è uno dei giornalisti italiani più celebri. Conduttore di programmi di successo come Anno Zero, è sposato da tanti anni con Sanja Podgajski. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Quanti anni ha?

Sanja Podgajski, moglie di Michele Santoro, è nata in Croazia il 26 giugno 1964. Ciò significa che tra pochi mesi spegnerà 57 candeline e che ha 13 anni meno del marito.

LEGGI ANCHE: 18enne stuprata da 4 giovani, ingannata da un amico

Che lavoro fa?

Sanja Podgajski non fa parte del mondo dello showbiz. La moglie di Michele Santoro è infatti una psicologa (a indirizzo clinico per la precisione). Iscritta all’Albo dal 1994, esercita la sua attività professionale a Roma.

Inoltre, per qualche anno, ha detenuto parte del capitale della Zerostudio’s, casa di produzione fondata da Santoro e chiusa ufficialmente nel novembre 2020.

Rapporto con Michele Santoro

Sanja Podgajski e Michele Santoro sono sposati dal 1997. Prima di convolare a nozze con lei, Santoro è stato legato a Tonia Cardinale, la sua prima moglie. Da questo matrimonio è nata Luna, la primogenita del conduttore. Dall’amore con Sanja Podgajski è invece venuta al mondo Micol.

LEGGI ANCHE: Chi è la fidanzata di Achille Lauro? L’avete mai vista?