Chi è Serena Cappello, la moglie di Mario Draghi?

La moglie del neo premier incaricato è esperta di letteratura inglese.

Mario Draghi, neo premier incaricato da Mattarella – ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo – è sposato con Serena Cappello. Scopriamo qualcosa su di lei!

Tutto su Serena, la moglie di Mario Draghi

All’anagrafe Maria Serena Capello, la moglie di Mario Draghi è chiamata dalle persone a lei piiù care con il vezzegiativo Serenella. Esperta di letteratura inglese, è sposata con l’ex numero uno della BCE dal 1973. La coppia ha messo al mondo due figli: Federica e Giacomo.

Quando si parla della consorte del probabile successore di Conte, è interessante ricordare le sue origini nobili. Serena, infatti, è discendente di Bianca Capello, moglie del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici.

Lontana dai riflettori, è balzata agli onori della cronaca quando, in occasione delle consultazioni elettorali politiche del 2018, raggiunta dai giornalisti dell’ANSA davanti al liceo romano Mameli affermò che Mario Draghi non avrebbe mai fatto un Governo in quanto non è un politico.

Un altro momento che l’ha vista al centro dell’attenzione è stato nel 2015, quando lei e Mario Draghi furono paparazzati, affiatatissimi, tra le corsie di un negozio di animali in zona Anagnina mentre acquistavano una confezione di crocchette per il cane di famiglia.

