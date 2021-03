Chi è Sergio Folco, il marito di Emanuela Aureli?

Emanuela Aureli è sposata con Sergio Folco .

Lui, classe 1980, è nato a Sora.

La coppia ha un figlio di nome Giulio.

Emanuela Aureli è una delle donne simbolo della comicità italiana. Le sue imitazioni sono note e apprezzatissime. Cosa sappiamo della sua vita privata? Che è sposata con Sergio Folco. Scopriamo assieme qualcosa su di lui.

Quanti anni ha Sergio Di Falco?

Sergio Folco è nato a Sora, città in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1980. Ciò significa che ha compiuto da poco 41 anni, 7 meno della moglie.

Che lavoro fa?

Sergio Folco è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bari. Il marito di Emanuela Aureli ha anche un’altra laurea in International Studies, conseguita invece alla Link Campus University di Malta.

Nel 2017 ha iniziato a lavorare come segretario del Sindacato Autonomo di Polizia. Con alle spalle un’esperienza di assessore, Di Folco insegna presso l’Università Niccolò Cusano.

Rapporto con Emanuela Aureli

Sergio Folco ed Emanuela Aureli sono sposati dal 30 maggio 2016. Il loro sì ha avuto luogo nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Roma. Sei mesi prima, la coppia aveva accolto il figlio Giulio. Ecco le parole che l’attrice ha dedicato al consorte:

Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice.

