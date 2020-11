Chi è Silvia, la figlia di Franco Califano?

Franco Califano, nato nel 1938 e venuto a mancare nella sua Roma nel 2013, ha segnato la storia della musica italiana e della sua città natale. Il cantante di Tutto il Resto è Noia, quando era appena 21enne è diventato padre di Silvia, scopriamo qualcosa su di lei.

Quanti anni ha Silvia, la figlia di Franco Califano?

Silvia Califano è nata nel 1959. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 61 anni. Silvia è nata dal matrimonio tra il Califfo e Rita Di Tommaso.

Rapporto con il padre

Il rapporto tra Silvia Califano e il celebre padre è sempre stato all’insegna delle difficoltà. La figlia del Califfo, oggi mamma di Francesca, ha imparato a conoscere il celebre genitore grazie ai fotoromanzi che lo vedevano protagonista e che la madre le mostrava. Rita Di Tommaso, la cui relazione con Califano è durata pochissimo, le annunciava anche l’uscita dei brani del cantautore romano.

A vent’anni, Silvia ha deciso di chiamarlo per conoscerlo (Califano era andato via di casa quando lei aveva solo cinque mesi). Tanto tempo dopo, rilasciando dichiarazioni in occasione dei funerali del Califfo ha affermato che si sono voluti bene ma che si sono persi un pezzo di vita insieme.

