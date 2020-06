Chi è Silvia, protagonista della famosa canzone di Vasco Rossi

Quando si parla delle canzoni del grande Vasco, si inquadrano dei brani che hanno protagoniste donne raccontate in tutte le loro sfaccettature. Tra loro c’è Silvia che, come dicono i versi a lei dedicati, “Riposa dentro la stanza, Con una mano sotto il cuscino, Mentre di fuori spunta il mattino

Che fra non molto la sveglierà”. Il rocker di Zocca ha svelato in questi giorni l’identità della donna che si nasconde dietro a uno dei suoi più grandi successi.

Il post su Silvia

A 43 anni dal 45 giri che contiene il brano, Vasco Rossi ha voluto omaggiare la Silvia della canzone svelandone l’identità attraverso un post pubblicato su Instagram.

Per essere precisi, è il caso di dire che la protagonista della celebre canzone si era già mostrata al grande pubblico nel 2017, in occasione di quello straordinario evento musicale che è stato Live Modena Park. Lei si chiama Silvia Benuzzi, oggi fa la professoressa di filosofia e ha 58 anni. Quando era giovane viveva a Zocca, paese natale del rocker italiano per eccellenza.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, la donna ha svelato qualche dettaglio sul suo passato e sull‘incontro con il Komandante. Ha dichiarato che abitavano vicini e che i suoi genitori gestivano un bar davanti al quale Vasco Rossi, da giovane, si recava spesso e davanti al quale si fermava per suonare la chitarra con i suoi amici.

Parlando di quegli anni e descrivendo Vasco, la donna che oggi insegna il fascino della filosofia ai ragazzi di un liceo ha usato parole come “carisma”, “libertà di idee” e “grande vitalità”. Tra di loro c’è stato del tenero? Silvia Benuzzi ha negato qualsiasi storia d’amore, specificando che, ai tempi, Vasco era troppo grande per lei.

