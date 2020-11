Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica?

Attore, regista, mattatore di grande talento e figlio d’arte, Christian De Sica è sposato da 40 anni con Silvia Verdone, sorella di Carlo.

Quanti anni ha Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica?

Silvia Verdone è nata a Roma il 25 febbraio 1958. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 62 anni (7 meno del consorte, classe 1951).

Carriera

Figlia dello storico del cinema Mario, alla fine degli anni ’70 ha vissuto una breve parentesi televisiva lavorando come Signorina Buonasera in RAI. Sposatasi con Carlo Verdone nel 1980, si è dedicata ai due figli, Brando e Maria Rosa.

Alla fine degli anni ’90 ha iniziato a lavorare come produttrice cinematografica, concentrandosi in particolare su due film diretti dal marito, ossia 3 e Simpatici e Antipatici.

Rapporto con Christian De Sica

Come raccontato da Carlo Verdone a Domenica In nel febbraio 2020, Christian De Sica e Silvia si sono conosciuti quando lei aveva solo 13 anni e lui girava per casa Verdone per studiare. Nel salotto di Mara Venier, Verdone ha raccontato che ai tempi i suoi erano preoccupati e che lui, dal momento che l’amico era “un po’ farfallone”, gli ha pure tirato uno sganassone.

Tutto si è risolto per il meglio quando De Sica si è presentato sotto casa della fidanzata con un mazzo di fiori e facendo quello che Verdone ha definito “una dichiarazione ottocentesca”.

