Chi è Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando?

Stefania Orlando, inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5, è sposata con Simone Gianlorenzi. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Quanti anni ha Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando?

Simone Gianlorenzi è nato a Orvieto, meravigliosa cittadina dell’Umbria, il 27 gennaio 1976. Ciò significa che nel 2020 ha compiuto 44 anni, dieci meno della moglie.

Carriera

Simone Gianlorenzi è un celebre musicista. Il marito della Orlando ha iniziato a suonare la chitarra da bambino e, nel 1997, ha dato il via alla sua carriera artistica. Negli ultimi 20 anni, ha avuto modo di lavorare fianco a fianco con grandi personalità del mondo della musica internazionale, come per esempio Kee Marcello e Anastacia.

Per quanto riguarda gli artisti italiani, tra quelli con cui si è esibito è il caso di ricordare Anna Oxa e i Gemelli Diversi.

Rapporto con Stefania Orlando

Il rapporto tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è iniziato nel 2008, quando lui era chitarrista della band Orlando Furiosi, formazione musicale che ha tenuto diversi concerti nelle piazze italiane nel corso della prima decade degli anni 2000.

Undici anni dopo, con una meravigliosa cerimonia in riva al mare, Stefania Orlando e Gianlorenzi hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio (per lei, sposata dal 1997 al 1999 con Andrea Roncato, si è trattato del secondo).

Instagram

Simone Gianlorenzi è presente su Instagram con un profilo tramite il quale condivide soprattutto dettagli relativi al suo lavoro.

