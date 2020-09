Luis Suarez, al centro della polemica per via dell’esame di italiano all’Università di Stranieri di Perugia, è sposato da anni con Sofia Balbi. Scopriamo qualcosa su di lei.

Sofia Balbi, dove e quando è nata

Sofia Balbi, di origini friulane, è nata a Montevideo, in Uruguay, il 10 novembre 1989. Questo significa che sta per compiere 31 anni. A 14 anni, ossia nel 2003, si è trasferita in Spagna con la famiglia per via del lavoro del padre in banca.

Rapporto con Luis Suarez

Sofia Balbi e Luis Suarez si sono conosciuti quando lei aveva 13 anni e il campione 15. Il rapporto è andato avanti nel corso degli anni e ha retto alla distanza dovuta alla carriera di calciatore di Suarez.

Nel 2009, Sofia e Luis sono convolati a nozze. L’anno dopo, la coppia ha accolto la prima figlia Delfina. Nel 2013, è arrivato il fratellino Benjamin. Il 23 ottobre 2018, è nato il piccolo Lautaro. Sofia e Luis sono molto innamorati. A dimostrazione di ciò, è possibile citare la scelta, romanticissima, di sposarsi nuovamente a dieci anni dal primo matrimonio.

Instagram

Sofia Balbi, la moglie di Luis Suarez, è presente su Instagram con un account seguito da 1,4 milioni di persone.

Su questo palcoscenico social, la moglie di Suarez, una bellissima donna bionda, condivide diversi tenerissimi scatti di famiglia.

