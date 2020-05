Chi è Sonia Lorenzini, l’ex tronista fotografata con Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti nei giorni scorsi è stato fotografato nei pressi di un maneggio con Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini & Donne. I giornali di gossip hanno subito parlato di un flirt in corso tra lei e l’ex cantante, che ha smentito la cosa tramite alcune dichiarazioni a Oggi (non è la prima volta che il cantante romano si trova a negare una frequentazione attribuitagli da dopo il divorzio con la Pellegrinelli).

Chi è la donna alla quale la sua vita sentimentale è stata associata, seppur per poche ore? Scopriamolo assieme!

Sonia Lorenzini: cosa sappiamo di lei

Sonia Lorenzini è nata ad Asola, provincia di Mantova, il 27 febbraio 1989. Ciò significa che ha da poco compiuto 31 anni. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, si è trasferita dalla sua città a Brescia con il fidanzato di allora, con il quale la storia è però finita.

Nel corso della sua vita, Sonia Lorenzini ha dovuto affrontare diversi ostacoli. Tra questi è possibile citare innanzitutto il tumore alla tiroide, un male che ha affrontato e vinto con tanta grinta. Per quanto riguarda il suo percorso nel mondo dello spettacolo, tutto è iniziato nel 2016, quando la Lorenzini è entrata per la prima volta nello studio di Uomini & Donne come corteggiatrice di Claudio D’Angelo.

L’anno seguente ha cambiato ruolo, sedendo sul trono nello stesso periodo in cui c’era anche Luca Onestini. Archiviata l’esperienza a Uomini & Donne, la Lorenzini è tornata con l’ex fidanzato Emanuele. Amica di Giulia De Lellis, ha iniziato una storia con Federico Piccinato. Dopo la smentita del flirt con Eros Ramazzotti, ha confermato di stare vivendo un momento di difficoltà con il compagno.

LEGGI ANCHE: Ramazzotti abbraccia una ragazza in hotel: nuova fiamma?

Instagram

Sonia Lorenzini è presente su Instagram con un account seguito da 822mila persone circa. Su questo ‘palcosenico social’ condivide dettagli della sua vita privata e le collaborazioni come influencer.

LEGGI ANCHE: Eros Ramazzotti sta male? Il cantante rompe il silenzio