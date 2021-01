Chi è Stefano Mainetti, il secondo marito di Elena Sofia Ricci?

Elena Sofia Ricci, protagonista di Che Dio Ci Aiuti nei panni di Suor Angela, è sposata con Stefano Mainetti. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Quanti anni ha Stefano Mainetti?

Stefano Mainetti è nato a Roma l’8 agosto 1957. Ciò significa che tra pochi mesi compirà 64 anni, cinque più della moglie.

Carriera

Dopo essersi avvicinato alla musica grazie allo studio della chitarra classica, Stefano Mainetti si è iscritto al Conservatorio di Santa Cecilia, dove ha frequentato il corso di composizione. Con alle spalle studi in direzione d’orchestra, è uno dei maggiori nomi in Italia per quanto riguarda la composizione di musiche per film.

Premiato più volte per il suo talento, ha scritto colonne sonore anche per il teatro e la televisione, lavorando per dieci anni a progetti sinfonici che l’hanno visto collaborarare con Andrea Bocelli e Placido Domingo.

Rapporto con Elena Sofia Ricci

Stefano Mainetti è sposato dal 2003 con l’attrice Elena Sofia Ricci. Prima di diventare sua moglie, la Ricci era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani. Il loro matrimonio è naufragato a causa dei numerosi tradimenti di lui, che ha avuto una relazione clandestina anche con Nancy Brilli.

Dopo questa delusione, la felicità per la Ricci è per fortuna tornata. Da ormai diciannove anni vive infatti una storia d’amore meravigliosa con Mainetti, padre della sua secondogenita Maria, nata nel 2004. Emma, classe 1996, è invece nata dalla sua relazione con Pino Quartullo.

