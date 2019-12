Chi è Stefano Mentana, il figlio del giornalista Enrico

Non è mai facile essere figli di una persona famosa. Figuriamoci se questo ‘famoso’ è uno dei più popolari giornalisti italiani. Perché normalmente il ‘famoso’, chiamiamolo anche ‘vip’, è tale per non essere particolarmente specializzato e non fare nulla.

Quando, invece, sei figlio di Enrico Mentana, hai a che fare con una persona che ha positivamente venduto l’anima al giornalismo 24 ore su 24. Con tutte le conseguenze, poitive e negative che questo può comportare.

In particolare, nella carriera di Enrico, il passaggio alla direzione del Tg di La 7 gli ha permesso poi di specializzarsi nella cronaca degli eventi di politica, e le sue maratone elettorali sono diventate un punto di riferimento per milioni di italiani. Della sua vita privata si parla poco, anche perché il giornalista preferisce tenere privati gli aspetti attinenti alla sua sfera personale.

Non molti sanno, infatti, che Enrico Mentana ha ben quattro figli, i più piccoli, Giulio e Vittoria, sono frutto della relazione con l’attuale compagna Michela Rocco. Gli altri due, Stefano e Alice, sono arrivati con precedenti relazioni.

Il noto anchorman televisivo ha recentemente dichiarato che i figli sono la cosa più importante della sua vita. Anche se con un pizzico di autocritica ha detto: «Quantitativamente non sono un padre eccellente, qualitativamente sì». I tanti impegni non gli permettono di essere troppo presente, ma quando ha del tempo da dedicare alla famiglia non lesina sforzi. Di sicuro il figlio più grande, Stefano, ha preso ispirazione da lui ed oggi è un giovane giornalista che scrive la propria strada lavorativa.

Nato 32 anni fa, Stefano non è cresciuto con l’idea di seguire le orme del padre, ma ci è incidentalmente finito quando ancora andava all’Università. A quel tempo Giulio Gambino ha messo in piedi il The Post Internazionale e lui vi è entrato a far parte. Insieme hanno fatto crescere il progetto ed ora TPI è una realtà editoriale sul web di tutto rispetto. Proprio il successo del figlio nel mondo dell’editoria online potrebbe aver convinto il padre a creare il progetto Open. Prima che il giornale online di Mentana divenisse realtà, Stefano ha spiegato a Lettera 43 che non era a conoscenza del progetto, dunque il padre non gli aveva chiesto lumi su come costruirlo e portarlo avanti.

Dalla breve descrizione che appare sul suo giornale, Stefano informa che la sua passione è la politica italiana, ma che non disdegna seguire gli eventi elettorali internazionali. Per quanto riguarda invece la sua vita relazionale non ci sono informazioni di alcun tipo, dunque non sappiamo se è fidanzato o meno.

