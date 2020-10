Chi è Stefano Parolin, il marito di Tania Cagnotto?

Tania Cagnotto è una delle atlete italiane più amate. Tuffatrice da record e pronta a ritirarsi dal mondo delle gare per via della seconda gravidanza – aspetta una bimba, che arriverà a fare compagnia alla piccola Maya – è sposata con Stefano Parolin.

Quanti anni ha Stefano Parolin?

Stefano Parolin, sposato con Tania Cagnotto dal 2016, è nato nel 1983. Ciò significa che ha due anni più della consorte, con la quale condivide anche la città di origine, Bolzano. I due si sono conosciuti nel 2009 in occasione di una vacanza all’Isola d’Elba.

Carriera

Stefano Parolin non fa parte del mondo dello sport o dello spettacolo. Il marito di Tania Cagnotto, che nel corso della puntata di Verissimo del 24 ottobre 2020 ha rivelato di aver scelto il ritiro anche per via dello stop dovuto al lockdown, è infatti commercialista. Iscritto all’ordine dei commercialisti dal 2011, ha lavorato come consulente per varie aziende ed è appassionato di calcio a 5 e di viaggi.

Instagram

Stefano Parolin è presente su Instagram con un profilo seguito da poco più di 2.600 persone. Su questo palcoscenico social, il marito di Tania Cagnotto condivide soprattutto foto di famiglia in compagnia della moglie e della primogenita, la piccola Maia.

