Chi è Stella Banderas, la figlia di Antonio e Melanie Griffith

Non è facile vedere una madre e una figlia che vanno d’accordo. In particolare quando è tempo di shopping. Eppure non è così per Melanie Griffith e Stella Banderas. L’attrice, 62 anni, è stata sorpresa ad andare in giro per negozi di modi con la figlia di 23 anni. Insieme hanno comprato un paio di leggins e una piccola borsa bianca. Insomma, le due sembrano davvero più amiche che parenti.

Ma chi è Stella Banderas? È sicuramente una ragazza piena di parenti famosi, visto che il padre è Antonio Banderas e la sorella è Dakota Johnson, per intenderci quella del ciclo di film tratte dai libri di Cinquanta sfumature.

Parlando della figlia, Banderas papà ha detto: «Mia figlia Stella sta studiando arte drammatica. Ci ha sorpreso tutti perché non voleva mai stare di fronte alle telecamere e poi improvvisamente ha fatto il salto».

A farle battere il cuore, da tre anni è Eli. Figlio di Ronald Meyer, vice presidente della NBC Universal e uno degli uomini più influenti di Hollywood, anche lui sembra essere interessato al mondo del cinema e ha frequentato la University of Southern California. Lì ha conosciuto Stella. La ragazza ha un profilo Intagram con 100 mila follower, ma non molti scatti. Solo poche decine. Ancora non è evidentemente entrato nella modalità dello show business, ma imparerà anche lei.

Meccanismi che invece sa muovere benissimo il padre, Antonio Banderas, che riesce sempre a fare notizia: «Melanie è una bravissima attrice e come tale la rispetto. E l’amo ancora». Queste le parole del divo di Hollywood che ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha spiegato di avere ancora un rapporto speciale con la ex moglie: «Ci siamo lasciati in modo amichevole e abbiamo un ottimo rapporto. Quando sono a Los Angeles, ci vediamo sempre. Abbiamo deciso di non ‘seppellire’ i 20 anni trascorsi insieme: è rimasta parte della mia famiglia».

Insomma, nonostante i due siano separati da tempo, Antonio ci crede ancora. O forse è un amore che supera il sentimento stesso, visto che tecnicamente Banderas è anche fidanzato con la bellissima Nicole Kimpel. E con quest’ultima che futuro vede?

«Stiamo assieme da cinque anni e nel tempo ha sviluppato una grande comprensione… Sposarci? Lei è già mia moglie. Non abbiamo bisogno di un pezzo di carta per averne la conferma, viviamo insieme e questo è sufficiente. Pensiamo che sposarci sia inutile e anche molto costoso».

Sante parole, Antonio.

