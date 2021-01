Marco Giallini è uno degli attori italiani più famosi. Rimasto improvvisamente vedovo nel 2011 a seguito del decesso dell’amatissima moglie Loredana, da diversi anni è legato a Stella Scarafoni. Scopriamo qualcosa su di lei!

Quanti anni ha Stella Scarafoni?

Stella Scarafoni, che vive a Roma da quando è bambina, è nata nel 1985. Ha quindi 22 anni meno del celebre compagno, classe 1963.

Carriera

Stella Scarafoni si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Macerata, discutendo una tesi dedicata alla cinematografia USA negli anni ’80 e al suo rapporto con il tema dell’inclusione. Dopo la laurea, ha conseguito un master in didattica dell’italiano per stranieri, insegnando presso diverse associazioni di Roma impegnate nell’accoglienza dei migranti.

In tutto questo non ha dimenticato la passione per il cinema nata grazie alla professione del padre, ufficio stampa del settore. Ha così iniziato a lavorare nell’ambito dell’organizzazione di eventi, ma anche alla promozione di film e fiction. Tra i gestori del cinema romano Apollo 11, ha lavorato con registi del calibro di Paolo Genovese e Rolando Ravello ed è legata a Giallini dal 2013.

