Fiorello, che è stato mattatore indiscusso del Festival di Sanremo più guardato dall’inizio del millennio, è sposato da diversi anni con la stessa donna. Chi di preciso? Susanna Biondo, al suo fianco dal 1996 e sua consorte dal 2003. Cosa fa di preciso? Quanti anni ha? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Susanna Biondo e Fiorello: un amore che dura da più di 20 anni

Sono passati più di 20 anni da quando è iniziata la relazione tra Fiorello e Susanna Biondo. Ai tempi, lo showman siciliano era reduce dal successo del Karaoke, programma che l’ha reso famoso in tutto il Paese (nel periodo in cui ha incontrato la moglie, Fiorello era abituato a storie fugaci e consumava cocaina).

Susanna, che è stata definita dal marito come colei che gli ha permesso di tornare a essere un uomo normale e di capire che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessario, ha cinque anni meno dello showman che, negli ultimi giorni, ha stupito l’Italia catalizzando l’attenzione al Festival di Sanremo con gag e duetti (indimenticabile quello con Tiziano Ferro sulle note di Finalmente Tu).

Prima di incontrare Rosario Fiorello, Susanna Biondo ha avuto un’altra storia importante. Dalla relazione con Edoardo Testa, la Biondo ha avuto Olivia, classe 1993. Come già detto, lo showman siciliano e la Biondo sono convolati a nozze nel 2003. Dopo una convivenza di 7 anni, Fiorello e Susanna si sono detti sì presso la piccola chiesa sconsacrata di Caracalla.

In merito alle loro nozze c’è un aneddoto molto interessante: Susanna Biondo e Fiorello, quando hanno detto sì, hanno scelto di sposarsi per ultimi per non togliere spazio alle altre coppie. Ovviamente alla cerimonia erano presenti diversi fotografi, ai quali Fiorello ha chiesto di non scattare nulla nel corso dello sposalizio, definendolo “un momento tutto nostro”. Il giorno del loro matrimonio, Fiorello e Susanna hanno avuto come damigella Olivia, la figlia della Biondo a cui Rosario è molto legato.

Cosa fa nella vita Susanna Biondo?

Susanna Biondo, che nel 2006 è diventata mamma di Angelica (primogenita di Rosario Fiorello), è laureata in economia e commercio e lavora presso l’azienda del padre, che si occupa di post produzione e doppiaggio.