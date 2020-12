Chi è Teo Bordagni, il marito di Nina Soldano, l’attrice di Un Posto al Sole?

L’attrice Nina Soldano è uno dei volti storici della soap Un Posto al Sole. L’artista è sposata da diversi anni con Teo Bordagni. Scopriamo qualcosa su di lui.

Quanti anni ha il marito di Nina Soldano? Che lavoro fa?

Teo Bordagni ha attualmente 42 anni, 14 meno della moglie. Originario di Torino, è un ingegnere.

Rapporto con Nina Soldano

Teo Bordagni e Nina Soldano sono una coppia da tanti anni, dal 2010 per la precisione. Come rivelato dall’attrice di Un Posto al Sole nel corso di un’intervista, è nato tutto su Facebook. Inizialmente, lei ha messo like a un contenuto dell’attuale marito, con il quale aveva un’amicizia in comune. Da lì sono partiti due mesi di chat, portati avanti in un periodo in cui lei era a letto con una febbre da cavallo.

Nel 2016, la coppia ha coronato il proprio sogno d’amore nella Grande Mela. L’atttrice ha affermato di aver deciso di dire sì negli USA per il fatto di non dover mandare inviti e di aver scelto New York in quanto si tratta di una città che, nel 2013, l’aveva omaggiata di un premio alla carriera.

