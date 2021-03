Chi è Theodora Bugel, la moglie di Roberto Ciufoli?

Roberto Ciufoli , naufrago dell’Isola dei Famosi, è sposato con Theodora Bugel .

, naufrago dell’Isola dei Famosi, è sposato con . La donna, di origini francesi, è arredatrice e imprenditrice.

La coppia ha un figlio, Romeo, nato nel 2016.

Attualmente impegnato come naufrago de L’Isola dei Famosi, Roberto Ciufoli, diventato famoso grazie al quartetto comico La Premiata Ditta, è sposato con Theodora Bugel. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Chi è Theodora Bugel, il grande amore di Roberto Ciufoli

Sulla moglie di Roberto Ciufoli si hanno pochissime informazioni. Tra i dettagli noti c’è il fatto che la donna è di origini francesi e che lavora come arredatrice e imprenditrice.

Attiva su Instagram con un profilo privato i cui contenuti sono accessibili solo ai follower confermati, è legata a Roberto Ciufoli dal 2003. La coppia ha deciso di convolare a nozze dopo sette anni assieme.

Parlando di questa scelta nel corso di un’intervista al settimanale Di Tutto, il comico ha usato questa frase: “Perchè non festeggiamo la crisi del settimo anno con un bel matrimonio? E così è stato!”. Nel 2016, la coppia ha accolto Romeo, secondogenito per Ciufoli, già padre di Jacopo. L’attore e la consorte hanno svelato di aver fatto ricorso alla fecondazione assistita per averlo.

