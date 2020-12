Chi è Veronica Berti, la seconda moglie di Andrea Bocelli?

Veronica Berti è la seconda moglie del celebre tenore Andrea Bocelli. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Veronica Berti, la moglie di Bocelli?

Veronica Berti è nata nel 1984. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 36 anni, ossia 26 meno del marito, classe 1958.

Rapporto con Andrea Bocelli

Veronica Berti e Andrea Bocelli si sono incontrati nel 2005 in occasione di una festa a Ferrara. Come rivelato dal tenore nel corso di un’intervista a Domenica Live, da quel primo incontro lei è diventata la donna della sua vita (un colpo di fulmine in piena regola).

Nel 2014, la Berti e Bocelli sono diventati marito e moglie. Per il tenore si è trattato del secondo matrimonio. Bocelli, infatti, è stato sposato con Enrica Cenzatti, dalla quale ha avuto Amos e Matteo (che ha seguito le orme paterne in ambito canoro). Dalla relazione tra Bocelli e Veronica Berti è invece nata Virginia, venuta al mondo nel 2012.

Lavoro

Veronica Berti gestisce la fondazione benefica a cui il tenore ha dato vita e si occupa delle attività filantropiche che, da diversi anni ormai, vedono Bocelli impegnato in prima persona.

Instagram

Veronica Berti è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 61mila utenti e tramite il quale condivide diversi scatti della sua vita privata.

