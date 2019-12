Chi è Viktoria Odintcova, la modella che ha detto no a Cristiano Ronaldo

Non c’è dubbio che Cristiano Ronaldo sia il più famoso e ricco dei calciatori di questo tempo. CR7, dal 2018 stella assoluta della Juventus e della serie A, che negli anni Dieci ha vinto tre campionati (due Liga e uno scudetto), un campionato europeo con la sua nazionalità e quattro Palloni d’oro e ha segnato più o meno un gol a partita in ogni competizione a cui abbia partecipato, ha guadagnato dal 2010 a oggi 800 milioni di dollari. Potrebbe avere e forse ha tutto. Eppure qualcuno gli ha detto no.

Lo ha fatto Viktoria Odintcova, un nome celebre, almeno per chi frequenta Instagram. La modella russa ha cinque milioni di follower e spesso e volentieri i suoi post si beccano i ‘mi piace’ di calciatori famosi. Anche molto famosi. E, come riporta Russia Today, in un’intervista alla trasmissione Makaren”, le è stato chiesto se il re del social delle immagini, Cristiano Ronaldo, avesse mai messo il più classico dei ‘like’ a una delle sue foto. La risposta è abbastanza sorprendente.

«È successo. Anzi, Ronaldo mi ha addirittura scritto in un messaggio privato. È stato tanto tempo fa. Mi ha scritto ‘Ciao, come stai?’. Io ho cancellato il messaggio e non ho risposto. Ovviamente non gli ho dato neanche una possibilità! Conosco altre ragazze a cui aveva scritto, quindi ho capito subito come andavano le cose: ciao ciao, cancellare. Ma ripeto, è stato tanto tempo fa».

Prima dunque di conoscere Georgina, con cui ormai il portoghese fa coppia fissa da anni e da cui ha avuto anche la piccola Alana. Dunque, Lady CR7 può stare tranquilla, ormai il cinque volte Pallone d’Oro certe cose non le fa più.

In compenso, la Odintcova ha parecchi amici celebri. «La persona più famosa che ho in rubrica è Lewis Hamilton. L’ultima volta che mi ha mandato un messaggio è stato il 15 novembre per farmi gli auguri di compleanno. Siamo amici, ci scriviamo e ci telefoniamo ogni tanto e basta, è nella friendzone… Ogni tanto vado alle sue gare, l’ultima volta è stato a Sochi. Siamo amici da tre anni, anche se quando ci incontriamo ho difficoltà a parlare inglese, lo capisco e basta».

E il sei volte iridato non è l’unico campionissimo in rubrica. “Sono in contatto anche con Neymar, perché è amico di Lewis, l’ho conosciuto grazie a lui. Mi sembra un ragazzo a posto, ci mandiamo messaggi su Instagram».

Sarebbe il caso per Cristiano Ronaldo di non prendersela e di ascoltare una canzone dei Rolling stones: “You Can’t Always Get What You Want”. Probabilmente lo consolerà anche dai pochi momenti amari della sua vita.

