Chi è Viviana Vizzini, la candidata italiana a Miss Universo?

Viviana Vizzini è la candidata italiana a Miss Universo. La giovane, forte del titolo di Miss Universo Italia 2020, tra pochi mesi volerà a Las Vegas. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto!

Quanti anni ha?

Viviana Vizzini è nata a Caltanissetta il 6 giugno 1993. Questo significa che la prossima estate compirà 28 anni.

Studi e carriera

A 18 anni Viviana Vizzini ha scelto di lasciare la sua terra per partire per Londra. Come rivelato nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, ha preso questa decisione per “imparare la lingua e a stare al mondo”.

Nella capitale inglese è rimasta due anni. La giovane siciliana non ha smesso di studiare e, come evidenziato sempre nel corso dell’intervista rilasciata a oggi, si sta per laureare in Digital Marketing.

Situazione sentimentale

La candidata italiana a Miss Universo è single. La Vizzini ha smentito le voci di flirt con Andrea Damante (l’ex di Giulia De Lellis, con il quale ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia, è attualmente legato a Elisa Visari, con la quale ha pubblicato una dolcissima foto a San Valentino).

Instagram

Viviana Vizzini è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 180mila persone. Su questo palcoscenico social, condivide numerosi scatti dei suoi lavori da modella.

