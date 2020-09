Si sono recentemente sposati per la seconda volta dopo quasi sei anni dalla prima, rinnovando un amore che dura da tempo e che ha portato alla nascita di due bellissimi bimbi, Leo e Liv. Loro sono Francesco Facchinetti, figlio dell’ex Pooh, e Wilma Helena Faissol. Chi è la donna che ha portato all’altare l’ex dj Francesco? Scopriamolo assieme.

LEGGI ANCHE: Chi è Marco Bacini, il compagno di Federica Panicucci

Wilma Helena Faissol, dove e quando è nata

Wilma Helena Faissol è nata nel 1982 a Rio de Janeiro. Cresciuta in Svizzera, ha origini libanesi. La moglie di Francesco Facchinetti, intenzionata a seguire le orme del padre, si è laureata in odontoiatria.

La sua vita, però, l’ha portata molto lontana dalla poltrona. Ha infatti deciso di trasferirsi a New York per studiare recitazione, arrivando infine a lavorare nelle pubbliche relazioni. Il primo incontro con Francesco Facchinetti è avvenuto durante una vacanza in Marocco, quando Wilma si è presa amorevolmente cura dell’ex cantante, oggi impresario di talenti web, che aveva avuto un malore causato da un alimento che aveva assunto.

Da allora di acqua sotto ai ponti ne è passata tantissima: dopo un’iniziale relazione a distanza, la coppia ha iniziato a vivere assieme e ha messo al mondo due bimbi. Nel 2014, con una cerimonia andata in scena a Mariano Comense, la Faissol, che ha una figlia di nome Charlotte nata da un rapporto precedente a quello con Facchinetti, è diventata moglie dell’ex scapestrato cantante. Da allora, si fa chiamare Lady Facchinetti.

Instagram

La moglie di Francesco Facchinetti è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 400mila persone. Protagonista assieme al marito del reality The Facchinettis, in onda su DPlay, pubblica sui social soprattutto scatti dedicati alla sua vita familiare e ai suoi allenamenti (ha un fisico perfetto ed è molto attenta all’alimentazione).

LEGGI ANCHE: Megan Montaner: chi è, carriera, vita privata, Instagram