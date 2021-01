Chi è Yvonne De Rosa, la compagna di Roberto Fico?

Yvonne De Rosa , compagna di Roberto Fico , è nata a Napoli .

, compagna di , è nata a . La coppia è legata dal 2013.

La compagna di Roberto Fico ha esposto i suoi lavori in tutto il mondo.

Roberto Fico, che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il mandato per verificare le condizioni per la nascita di un nuovo esecutivo, è legato da anni a Yvonne De Rosa. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Quanti anni ha Yvonne De Rosa?

Yvonne De Rosa è nata a Napoli nel 1975. Ciò significa che, nel 2021, compirà 46 anni, uno meno del compagno, classe 1974.

Che lavoro fa?

Archiviata la laurea in Scienze Politiche, Yvonne De Rosa si è trasferita a Londra, dove si è formata presso il Central Saint Martins College of Art & Design. In questo periodo, ha iniziato anche a esporre. Vincitrice del premio Women International Prize in Photography nel 2006.

Membro fondatore del progetto artistico gruppo 24, che nasce con l’idea di documentare per 24 anni ogni singola ora del Capodanno, ha esposto i suoi lavori a Trafalgar Square e a Soho. Il suo linguaggio iconografico è profondamente focalizzato sulla rappresentazione della memoria e della verità, nonché sull’aspetto documentaristico e narrativo dell’arte fotografica.

Rapporto con Roberto Fico

Yvonne De Rosa, che ha una figlia da una precedente relazione, è legata a Roberto Fico dal 2013.

Instagram

La compagna del politico pentastellato, che è anche art director dello spazio espositivo napoletano Magazzini Fotografici, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 2,8mila persone.

