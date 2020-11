Attrice, cantante, imitatrice, donna di televisione tra i volti di Tale & Quale Show. Tutto questo e molto altro è Loretta Goggi, una delle artiste simbolo dello spettacolo italiano. La Goggi è stata legata per oltre 30 anni a Gianni Brezza. Scopriamo qualcosa su di lui.

Quanti anni avrebbe oggi Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi?

Gianni Brezza è nato a Pola il 9 novembre 1937. Se non fosse venuto a mancare a Roma il 5 aprile 2011, avrebbe oggi 83 anni.

Carriera

Nato in una famiglia il cui cognome originale era Brezach, si è trasferito a La Spezia da Pola da bambino, appassionandosi alla vita di mare. Dopo un periodo nella Marina Militare, ha lasciato per seguire il suo sogno nel mondo del cinema.

L’esordio risale al 1958 con una parte in Ragazzi della Marina. Trasferitosi a Roma negli anni ’60, ha ricoperto diversi ruoli minori nel cinema, dando il via alla sua carriera di danzatore. Talentuoso e di alta statura, Gianni Brezza ha lavorato in alcuni dei più grandi programmi di varietà della storia della tv italiana.

Tra questi è possibile citare Canzonissima, Studio Uno, Doppia Coppia, Milleluci. Nel corso della sua carriera, Gianni Brezza ha condiviso il palco con alcune della artiste più famose degli anni ’60 e ’70 in Italia. Qualche nome? Mina, Lola Falana, Rita Pavone, Sylvie Vartan.

Abbandonata la carriera di danzatore per il mondo della vela per un breve periodo di tempo, a fine anni ’70 è tornato in Rai per lavorare come coreografo di Fantastico. Sposato e padre di tre figli, dietro le quinte dell’indimenticabile trasmissione conosce Loretta Goggi.

Rapporto con Loretta Goggi

Gianni Brezza e Loretta Goggi sono stati una coppia inossidabile per oltre 30 anni. Il loro sodalizio ha riguardato anche il mondo dell’arte. Brezza, infatti, è stato fondamentale per la valorizzazione del talento della Goggi come imitatrice.

La Goggi e Brezza sono convolati a nozze nel 2008 dopo 29 anni di convivenza. Tre anni dopo, lui è spirato per le complicanze di un tumore al pancreas.

