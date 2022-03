Alla fine chi ha vinto il Fantasanremo? La classifica finale del gioco del Festival

Emma ha vinto il Fantasanremo, la ‘gara nella gara’ che ha appassionato tantissimi telespettatori, creando situazioni sorprendenti e buffe sul palco dell’Ariston. L’annuncio della vincitrice è stato dato da Mara Venier, durante la puntata di ieri di Domenica In.

Tra gli artisti in gara a Sanremo 2022, infatti, è stata Emma Marrone che ha totalizzato più punti al fantagioco.

Emma ha vinto totalizzando 525 punti (alcuni ottenuti in maniera rocambolesca, come quello assegnatole per essere stata inseguita dai Carabinieri a Sanremo). Al secondo posto Dargen D’Amico con 395 punti, terzo gradino del podio per Tananai con 365 punti. A completare la top five: Elisa al quarto posto con 360 punti e Highsnob e Hu al quinto con 350 punti.

Emma ha appreso la notizia collegandosi alla diretta Instagram dell’annuncio: “Sono troppo contenta. Ho vinto il Sanremo 2022 e non ho dovuto nemmeno scapezzolare! Allora l’anno prossimo tutti gli artisti per fare punti invece di Papalina dovranno dire Emma Marrone”, ha scherzato.

Poi in un post sui suoi social ha aggiunto: “Ho vinto il Fantasanremo! La gloria eterna. È stato super divertente! Un bacio a tutti gli organizzatori e grazie a tutte le persone che mi hanno voluta in squadra e ricordatevi: un capitano, c’è solo un capitano!”, ha detto riferendosi al vantaggio che le squadre che l’hanno scelta come capitano hanno avuto con la sua vittoria.

A proposito del gioco, in conferenza stampa, Amadeus ha svelato: “Del Fantasanremo non avevo capito niente. Ho chiiesto a mio figlio cosa stava succedendo e me l’ha spiegato”. “Ho visto che i cantanti si stavano divertendo ed era un motivo per alleggerire e farli stare bene”, ha aggiunto il conduttore e direttore artistico.

Qual era il regolamento del Fantasanremo 2022

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al regolamento sottostante: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, spetterà alla FIF l’ultima parola che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato)

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco dell’Ariston durante le puntata del Festivàl

Nella serata dei duetti i bonus e i malus applicabili agli ospiti verranno sommati al punteggio del relativo artista in gara

Nel caso in cui un artista in gara dovesse risultare positivo al Covid-19 o in quarantena sarà utilizzata un’esibizione pre-registrata (vedi Irama Sanremo 2021). In questo caso verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi sulla registrazione

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti

Il regolamento potrà subire variazioni da parte della FIF fino a lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59

