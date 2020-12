Maria Teresa Ruta, attuale inquilina della casa del GF Vip, è stata sposata con il giornalista Amedep Goria. Dal loro amore sono nati due figli: Guenda e Gianamedeo. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

Chi è Guenda Goria?

Guenda Goria è nata a Roma il 4 dicembre 1988. Ciò significa che ha da poco compiuto 32 anni. Artista completa, è diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e ha studiato recitazione presso l’Actor’s Academy.

Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile citare la partecipazione al film Il Racconto dei Racconti di Matteo Garrone, ma anche il ruolo di Violetta Sforza ne Il Paradiso delle Signore. Laureata in Filosofia presso l’Università di Milano, ha unito il suo amore per il pianoforte e quello per la recitazione nello spettacolo La Pianista Perfetta, diretto da Maurizio Scaparro e dedicato a Clara Shumann.

Dopo una lunga relazione con l’imprenditore Stefano Rotondo, è stata legata all’imprenditore bustocco Telemaco dell’Acquila.

LEGGI ANCHE: Maria Teresa Ruta contro Amedeo Goria: “Di Guenda non sai niente”

Chi è Gianamedeo Goria?

Classe 1992, Gianamedeo Goria si è diplomato presso il Liceo Classico Berchet di Milano e, nel 2015, si è laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano. Secondo quanto riportato sul suo profilo Facebook, attualmente vive a Milano. Non presente su Instagram, è apparso pochissime volte in tv.

LEGGI ANCHE: Maria Teresa Ruta dalla Panicucci: “Un giorno ho dimenticato i miei figli in autogrill”