Joe Biden, neo Presidente degli Stati Uniti, è padre di quattro figli. I primi tre sono nati dalla sua relazione con Neila Hunter, al suo fianco dal 1966 al 1972. L’ultima, invece, è frutto del suo amore con Jill Tracy Jacobs. Scopriamo tutto sui figli del 46esimo Presidente USA.

Beau Biden

Joseph Biden, conosciuto soprattutto con il soprannome di Beau, è nato nel 1969 dalla relazione tra Biden e la sua prima moglie Neila. A soli 3 anni, ossia nel 1972, Beau rimase coinvolto nel tragico incidente nel quale persero la vita Neila e la piccola Naomi Christina di soli 13 mesi. Lui e suo fratello Hunter riuscirono a sopravvivere.

Ex membro della Guardia Nazionale dell’Esercito, Beau Biden è stato procuratore generale in Delaware dal 2007 al 2015. A soli 46 anni, è stato portato via da un cancro al cervello. Sposato con Hallie, ha dato a Joe Biden due nipoti: Natalie e Robert “Hunter” II.

Robert Hunter Biden

Classe 1970, il secondogenito del Presidente degli Stati Uniti d’America è cofounder della società di consulenza internazionale Rosemont Partners e, fino al 2019, ha fatto parte del cda del fondo di investimento privato cinese BHR Partners.

Il suo percorso personale e professionale è profondamente legato a Donald Trump in quanto, a seguito delle pressioni sul governo ucraino con il fine di indagare suoi suoi affari, l’ex inquilino della Casa Bianca è stato coinvolto in una procedura di impeachment.

Ashley Biden

Unica figlia di Joe Biden e Jill, Ashley è nata nel 1981. Laureata in antropologia presso la Tulane University, nel 2014 è diventata direttrice esecutiva del Delaware Justice Center. Sposata con Howard Kerin, chirurgo, nel 2017 ha lanciato Livelihood, brand di felpe prodotte con approccio sostenibile.

