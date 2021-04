Ornella Muti è una delle attrici italiane più affascinanti.

Classe 1955, è madre di tre figli.

I figli di Ornella Muti si chiamano Naike, Carolina e Andrea.

Ornella Muti, tra gli ospiti dell’ultima puntata di Canzone Segreta, è una delle attrici italiane più affascinanti e talentuose. All’anagrafe Francesca Romana Rivelli, l’artista è anche madre di tre figli. Scopriamo qualcosa su di loro!

Naike Rivelli

Nata a Monaco il 10 ottobre 1974 – si appresta quindi, in autunno, a compiere 47 anni – è la prima figlia di Ornella Muti. Attrice come la madre – ha debuttato assieme a lei nel film di Steno Bonnie e Clyde all’italiana – nel 1996 ha reso per la prima volta nonna la Muti mettendo al mondo Akash.

Presente su Instagram con un account seguito da 300mila persone circa, è figlia di un uomo di cui non si conosce l’identità. In passato, è stata fidanzata con Yari Carrisi, secondogenito di Albano e Romina.

Carolina Fachinetti

Classe 1984, Carolina Fachinetti è figlia di Ornella Muti e dell’ex marito Federico Fachinetti. Attrice anche lei, ha recitato al fianco di Alessandro Gassmann nel film Razza Bastarda. A inizio 2020 ha affrontato il lutto per la morte del marito Andrea Longhi. Padre dei suoi figli Alessandro e Giulia, l’uomo è deceduto a causa di un tumore al cervello.

Andrea Fachinetti

Terzogenito di Ornella Muti, Andrea Fachinetti è nato a Roma nel 1987. Presente su Instagram con un account seguito da circa 16mila persone, è fidanzato e, qualche anno fa, ha partecipato a Pechino Express con la sorella Naike.

Il terzogenito di Ornella Muti è anche attore: ha fatto infatti parte del cast de I Medici e del film Scusa ma ti Chiamo Amore.

