Chi sono Federica e Giacomo, i figli di Mario Draghi?

I figli di Mario Draghi hanno due carriere di successo in settori diversi.

La madre è Serena Capello, sposata con il neo premier incaricato dal 1973.

Premier incaricato – ha accettato l’incarico con riserva – Mario Draghi è sposato da quasi 50 anni con Serena Cappello. La coppia, da sempre molto riservata, ha due figli: Federica e Giacomo. Scopriamo qualcosa di più su di loro!

Federica Draghi: età, lavoro, vita privata, figlia

Federica Draghi, 45enne, è la figlia maggiore di Mario Draghi. Laureata in biologia e con un master a New York,dal 2006 lavora nella società biotech Genextra e ha un passato come ricercatrice a Cambridge. Non è presente sui social e sulla sua vita privata non si hanno molte notizie. Tra le poche cose che si sanno c’è il fatto che è mamma di una figlia, fotografata nel 2011 assieme al celebre nonno quando era ancora una bimba.

Giacomo Draghi: età, studi, moglie

Giacomo Draghi ha poco più di 40 anni. Nel 2011, anno in cui si è sposato con Valentina a Città della Pieve – l’Umbria è una terra molto cara ai suoi genitori, che qui hanno diverse proprietà – i giornali parlavano di lui definendolo 33enne.

Laureato in Bocconi – ha discusso la tesi con il professor Francesco Giavazzi e, dopo la discussione, è stato festeggiato da amici e familiari in una pizzeria della catena Rossopomodoro – ha iniziato la carriera lavorativa come trader in Morgan Stanley e, successivamente, è entrato in Lmr Partners.

