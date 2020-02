Martedì 11 febbraio 2020 riparte uno dei programmi più amati della tv italiana: Pechino Express. Il reality che ha permesso al grande pubblico di conoscere lati inediti della personalità di VIP come Achille Lauro è giunto quest’anno all’ottava edizione.

Al timone c’è ancora una volta Costantino Della Gherardesca. Se vuoi scoprire la location dove i concorrenti si metteranno alla prova ma soprattutto chi sono le coppie, seguici nelle prossime righe.

Pechino Express 8: la location

La location dell’ottava stagione di Pechino Express, in onda su Rai 2 per 10 martedì a partire dall’11 febbraio 2020, è l’Asia (il tema, non a caso, è “Le Stagioni dell’Oriente”). I concorrenti partiranno dalla Thailandia e raggiungeranno la Cina. Questa stagione del programma prevede un’interessante novità. Per la prima volta, infatti, le coppie del reality arriveranno in Corea del Sud.

Chi sono le coppie

Ecco l’elenco completo delle coppie dell’adventure reality di Rai 2:

Le collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni

Le figlie d’arte: Asia Argento (secondo il conduttore una vera sorpresa, ndr) e Vera Gemma

I gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi

I guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo

Gli inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori

Mamma e figlia: Marco Marchisio e Ludovica Marchisio

I palermitani: Annandrea Vitrano e Claudio Casisa

Le top: Dayane Mello ed Ema Kovac

I wedding planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi

Cosa succederà durante la prima puntata?

Nel corso della prima puntata di Pechino Express 2020, i concorrenti del reality condotto da Costantino Della Gherardesca partiranno dall’Isola di Kho Pra Tong, situata in Thailandia e conosciuta anche come Isola del Buddha d’Oro. Passando per una foresta vergine, dovranno arrivare fino a Surat Thani. Le ultime due coppie che raggiungeranno la meta sono considerate a rischio di eliminazione.

Instagram ufficiale

Pechino Express è, fin dalla prima stagione, un fenomeno social dai numeri importanti. Il programma ha non a caso un profilo Instagram ufficiale @pechinoexpress.

Su questo canale digital, seguito da oltre 100mila persone e caratterizzato anche dalla presenza di post legati alle edizioni passate, già da diversi giorni la redazione sta rilasciando contenuti finalizzati ad alzare l’attesa. Tra questi, come puoi vedere, c’è un succoso spoiler di Costantino Della Gherardesca, ma anche diversi video in cui le coppie si presentano e si cimentano nelle risposte ad alcune domande relative al viaggio che stanno per affrontare.