Chi Vuol Essere Milionario? è un quiz televisivo che, da diversi anni ormai, rappresenta un appuntamento molto apprezzato dal pubblico televisivo italiano. La puntata del 12 febbraio 2020, inclusa nell’attuale edizione revival (alla guida c’è sempre Gerry Scotti), rimarrà senza dubbio negli annali. Per quale motivo? Perché un concorrente ha corretto gli autori, sottolineando che nessuna delle risposte proposte era giusta.

LEGGI ANCHE: Conto alla rovescia, Gerry Scotti criticato sui social: ha reagito così

La correzione di Alessandro

Di professione dentista, 43 anni, originario di Fara D’Adda (provincia di Bergamo) e padre di un bambino di 8 mesi di nome Enea: lui è Alessandro Limaroli, uno dei concorrenti che rimarranno nella storia di Chi Vuol Essere Milionario. Il medico lombardo infatti, è salito agli onori della cronaca per il fatto di aver corretto gli autori del programma. Questa la domanda che gli è stata presentata:

Quale di queste metafore animalesche NON trae propriamente origine dal nome di un animale?

Alla domanda, del valore di 30.000 euro, sono state associate le seguenti risposte:

Cieco come una talpa

Sano come un pesce

Piangere come un vitello

Testardo come un mulo

Una volta che si è trovato davanti le alternative, Alessandro ha sottolineato che, di fatto, nessuna delle risposte risultava corretta in quanto non si trattava di metafore, ma di similitudini (la differenza è sostanziale, in quanto nella prima figura retorica è assente il termine di paragone). A seguito di un discorso nel corso del quale ha avvalorato la sua posizione, Alessandro ha chiesto un aiuto ed è riuscito a dare la risposta esatta, ossia “piangere come un vitello”.

A seguito di questa parentesi, che mettendo in primo piano verve e ironia è riuscito ad affrontare nel migliore dei modi, Limaroli è “caduto” sulla domanda da 70mila euro. In questo caso, al centro dell’attenzione c’era la musica. Ecco la domanda precisa:

Chi di loro ha detto: ‘Se Elvis è il re del Rock, io ne sono la regina?’

Queste le proposte di risposta:

Janis Joplin

Tina Turner

Little Richard

Freddie Mercury

Limaroli ha scelto e acceso la risposta “Freddie Mercury”. La risposta corretta era purtroppo “Little Richard”. A seguito di questo errore, nel suo portafoglio di concorrente sono rimasti “solo” 20.000 euro.

LEGGI ANCHE: Gerry Scotti avvistato in una clinica di Milano: il figlio Edoardo ha avuto un incidente stradale