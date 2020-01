Chi vuol essere milionario, gli altri vincitori del quiz di Gerry Scotti

Mercoledì 29 gennaio 2020, è andata in onda la puntata della nuova stagione di Chi vuol essere milionario?, il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Un manager originario di Pescara, di nome Enrico Remigio, è diventato ufficialmente il quarto vincitore del programma. Enrico ha studiato presso la facoltà di Economia all’Università Bocconi di Milano. Dopo i suoi studi si è trasferito a Singapore per lavorare come manager in un’azienda motociclistica. Proprio dalla città del sud est asiatico Remigio ha deciso di sostenere le selezioni per Chi vuol essere milionario. Scelta che lo ha portato verso la vittoria. Il concorrente ha, infatti, risposto correttamente alla domanda: «Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?», aggiudicandosi 1 milione di euro.

Che fine hanno fatto i primi 3 vincitori?

Dobbiamo fare un passo indietro al giorno 18 marzo 2001 quando ancora il programma portava il nome di Chi vuol essere miliardario? perché allora c’era ancora la lira. La primissima vincitrice della trasmissione è stata Francesca Cinelli, segretaria presso un concessionario di veicoli industriali nella periferia di Empoli, a Marcignana. La concorrente aveva 28 anni e, secondo quanto dichiarato dopo la vincita, la donna sembra che abbia deciso di continuare il suo lavoro e di non cambiare radicalmente la sua vita. La domanda da 1 milione di euro a cui la Cinelli ha risposto correttamente era: «Se tu fossi Albert King quale sarebbe la tua professione?». La risposta esatta era: «Musicista».

Adesso facciamo un passettino avanti fino al 17 ottobre 2004. Il secondo vincitore del Quiz condotto da Gerry Scotti è stato Davide Pavesi. Era uno studente di soli 22 anni della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Davide è diventato sia il secondo ma anche il più giovane vincitore nella storia del Quiz. Oggi ha 37 anni e sembrerebbe che anche lui abbia continuato la carriera come ingegnere. Nel caso di Pavesi, la domanda da un milione di euro era: «Al nome di quale scienziato è legato quello di Kant nella formulazione di una teoria sul sistema solare?». Di cui la scelta corretta era: «Laplace».

La terza e penultima vincitrice della trasmissione è stata Michela De Paoli, il 27 gennaio 2011. Al tempo era una casalinga di Pavia, laureata in lingue e letterature straniere. Dopo la vincita, la concorrente ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Spy e in tv in cui ha confessato: «Con 800mila euro abbiamo comprato la casa, poi io e mio marito abbiamo avviato un’attività commerciale, una gelateria, che purtroppo non è andata molto bene. Abbiamo sentito un po’ la crisi e dopo tre anni abbiamo chiuso». La domanda di Michela era: «L’aspidistra è una pianta che può vivere cent’anni resiste a tutte le intemperie si adatta a ogni clima. Ben lo sapeva…». La scelta vincente, ma poco fortunata, era: «George Orwell».

